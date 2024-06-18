Партнер Роналду войдет в историю чемпионатов Европы: подробности

Защитник сборной Португалии Пепе начнет матч Евро-2024 против Чехии в стартовом составе, сообщают Vesti.kz.

Благодаря этому португальский футболист войдет в историю чемпионатов Европы. Он сыграет в возрасте 41 года и 113 дней и станет самым возрастным футболистом, когда-либо игравшим на Евро.

Пепе побьет прежний рекорд, автором которого является венгерский вратарь Габор Кирай, сыгравший на Евро в 40 лет и 86 дней.

Соотечественник Пепе 39-летний Криштиану Роналду также попал в заявку на этот матч. Встреча в Лейпциге начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

Для Роналду этот Евро станет шестым в карьере - это абсолютный рекорд. В своем дебютном турнире в 2004 году нападающий дошел со сборной до финала, в 2016 году португальцы победили на Евро.

Сборная Португалии приняла решение по Роналду на первый матч Евро-2024

Добавим, что в первом матче этого квартета сборная Турции обыграла дебютанта Евро команду Грузии со счетом 3:1.