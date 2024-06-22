Партнер Мбаппе установил уникальный рекорд

Полузащитник сборной Франции и саудовского "Аль-Иттихада" Н’Голо Канте стал автором уникального рекорда для европейских футболистов, сообщают Vesti.kz.

Накануне Канте сыграл в матче группового этапа Евро-2024 против Нидерландов (0:0).

Как сообщает аналитический портал Opta Sports, Франция ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро с Н'Голо Канте в составе (17 матчей - 12 побед и пять ничьих). Это рекорд среди европейцев.

В первом туре французы минимально обыграли команду Австрии - 1:0. В этой игре лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос и был госпитализирован. В игре с Нидерландами он не принимал участия.

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