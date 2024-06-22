Вскрылась громадная зависимость сборной Франции от Мбаппе

Статистический портал Opta Sports привел интересный факт о сборной Франции и ее лидере Килиане Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Как информирует источник Франция не выиграла ни одного из последних семи матчей во всех турнирах, в которых в старте не выходил Мбаппе.

Напомним, что в матче первого тура против Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа и был заменен. Во второй игре против Нидерландов, которая завершилась нулевой ничьей Килиан остался на скамейке запасных.

Сообщается, что сегодня, 22 июня, французская команда в товарищеском матче встретится с дублем "Падеборна". В этом матче сыграют все резервисты сборной Франции, включая Мбаппе, который намерен протестировать защитную маску.