Еще один звездный игрок пропустит Евро-2024: он получил травму в товарищеском матче

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Сегодня 11:30
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Форвард "Ювентуса" и сборной Польши Аркадиуш Милик пропустит Евро-2024. Главный тренер национальной команды Михал Пробеж подтвердил это, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне польская сборная у себя дома проводила заключительный товарищеский матч перед стартом Евро-2024. В родных стенах поляки обыграли Украину - 3:1. Но уже на второй минуте травму колена получил 30-летний нападающий Милик. После столкновения с хавбеком гостей Русланом Малиновским ему понадобилась срочная замена.

По итогам матча стало известно, что Аркадиуш выбыл из строя и не сможет поучаствовать на Евро. Об этом сообщил X-аккаунт PSN Futbol. Самое обидное, что он пропускает уже второй чемпионат Европы подряд из-за повреждений - на Евро-2020 он тоже не ездил.

В завершившемся сезоне он провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах и стал автором восьми голов. За сборную Польши он отыграл 72 встречи и забил 17 раз. 

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Футбол Ювентус Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Польша Украина Евро-2020 Травма

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