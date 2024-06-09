Моуринью рассказал о роли Роналду в сборной Португалии на Евро

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью ответил на вопрос о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии на Евро-2024, передают Vesti.kz.
Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
"Криштиану - единственный, кто знает, что он чувствует, каковы его цели, как тренер хочет его использовать: играть каждую минуту в каждом матче или использовать его в ключевые моменты.
Но многое происходит внутри, между ними. Он имеет большое влияние, и он будет забивать свои голы.
Я не верю, что он уедет с чемпионата Европы без голов", - приводит слова Жозе Metro.
Моуринью также подтвердил, что считает Португалию одним из фаворитов на победу в турнире.
"Думаю, практически все думают так же, как я. Фавориты - Португалия, Англия, Франция, ниже них - Германия и Испания".
В группе F Евро-2024 Португалия сыграет с командами Турции, Грузии и Чехии.