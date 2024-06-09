Моуринью оценил влияние Роналду перед Евро-2024

Новости спорта Футбол Евро-2024
Вчера 21:54
©x.com/selecaoportugal

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью высказался о перспективах форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

39-летний Роналду, выступающий за сборную Португалии с 2003 года, попал в заявку на предстоящий турнир.

"Криштиану - тот, кто отлично понимает, каковы его цели, как тренер хочет его использовать - играть каждую минуту в каждом матче или использовать его в ключевые моменты. Но многое происходит внутри, между ними. Он имеет большое влияние, и он будет забивать свои голы. Я не верю, что он может уехать с чемпионата Европы без забитых мячей", - приводит Goal слова Моуринью.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперниками Португалии в группе станут национальные команды Турции, Грузии и Чехии. Первый матч на турнире португальцы проведут 18 июня против Чехии.

Всего на счету Криштиану 206 матчей в составе своей национальной команды. В них он забил 128 голов.

Метки:
Моуринью Жозе Роналду Криштиану Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Португалия

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:54
Евро-2024
Моуринью оценил влияние Роналду перед Евро-2024
Вчера , 21:22
Евро-2024
В сборной Франции приняли решение по Мбаппе перед Евро-2024
Вчера , 16:23
Евро-2024
Вратарь сборной Германии высказался о своей ошибке перед Евро-2024
Вчера , 11:36
Евро-2024
Сборная Португалии потерпела историческое фиаско
Вчера , 11:18
Евро-2024
Моуринью пренебрежительно отозвался о сборной Италии
Вчера , 10:59
Евро-2024
Моуринью рассказал о роли Роналду в сборной Португалии на Евро
Вчера , 07:57
Евро-2024
Сборная Португалии узнала цену матча без Роналду
Вчера , 07:38
Евро-2024
Крупной победой обернулся матч фаворита группы Евро-2024
Вчера , 07:17
Евро-2024
Испания оформила разгром со счетом 5:1 перед Евро-2024
8 июня, 23:51
Евро-2024
Сенсацией завершился матч соперника Казахстана в Лиге наций
© 2008 - 2024 ТОО «EML»