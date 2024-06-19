Модрич нашел способ для Хорватии выйти в плей-офф Евро-2024

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о шансах команды выйти в плей-офф Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz.

Хорваты в матче второго тура группы B на 95-й минуте упустили победу над Албанией - 2:2.

"Посмотрим, как сыграют Италия и Испанией. Но для нас все ясно – нам нужно обыгрывать Италию и посмотреть, хватит ли четырех очков. У нас нет вариантов – нужно обыгрывать Италию. Верю, что мы сможем добиться такого результата, если выступим лучше", - цитирует Модрича HRT.

Сейчас у хорватов одно очко, столько же у албанцев. На старте турнира "шашечные" разгромно проиграли испанцам - 0:3, а "орлы" дали бой Италии, но проиграли со счетом 1:2.

Испания и Италия встретятся в ночь с 20 на 21 июня в Гельзенкирхене. У этих команд по три балла.

В заключительном туре Хорватия 24 июня сыграет в Лейпциге с Италией, а Албания и Испания в этот день встретятся в Дюссельдорфе.