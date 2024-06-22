Мбаппе "помог" установить рекорд Евро-2024

21 июня состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Франции, в котором был установлен новый рекорд, передает Vesti.kz.

Встреча прошла накануне и завершилась нулевой ничьей. В этом матче голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген отразил все три удара в створ своих ворот. В возрасте 21 года и 307 дней игрок "Брайтона" стал самым молодым вратарем, не пропустившим в матче чемпионата Европы.

Отметим, что в этой встрече не сыграл лидер французов Киллиан Мбаппе, которому сломали нос в первом матче.

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Таким образом, он побил достижение экс-голкипера сборной Чехии Петра Чеха, который не пропустил в матче против Дании на 2004 в возрасте 22 лет и 38 дней.

Напомним, турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В другом матче группы D в рамках второго тура футболисты сборной Австрии обыграли Польшу.