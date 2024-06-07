Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Евро-2024

Автор:

Комментарии

Мадридская связка и не только. 5 самых возрастных игроков Евро-2024

Мадридская связка и не только. 5 самых возрастных игроков Евро-2024
©ФК "Реал Мадрид"

Ровно через неделю, 14 июня, в Германии стартует Евро-2024. На долгожданном чемпионате Европы могут сыграть сразу два футболиста, которым уже за 40. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с пятью самыми возрастными игроками грядущего первенства.

Ранее мы уже рассказали о пяти самых молодых игроках из заявок сборных на Евро-2024. Причем двое из них являются несовершеннолетними. Самые юные футболисты Евро-2024 перечислены в материале по ссылке. Ну а теперь перейдем к самым возрастным.

Хесус Навас - 38 лет, 6 месяцев, 24 дня (на момент начала Евро-2024)

Опытный испанский латераль принимал участие на триумфальных для сборной ЧМ-2010 и Евро-2012. После этого Навас пропускал ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022. И кто знает, может, именно из-за этого испанцам не улыбалась удача на этих турнирах?

Спустя 12 лет он вновь сыграет на большом турнире за команду своей страны. Легендарный игрок "Севильи" дебютировал за красную фурию в 2009 году. С тех пор он сыграл за сборную 52 матча и забил пять голов.

Для Хесуса это последний год в качестве игрока. По итогам 2024-го он покинет "Севилью" и завершит карьеру, но точно останется в клубе в другой должности. На этом Евро Испания сыграет в квартете В с командами Хорватии, Италии и Албании.

Любопытно, что именно в испанской сборной числятся два самых юных игрока Евро-2024. Разница в возрасте с Навасом невероятная - 21 и 22 года.

Лука Модрич - 38 лет, 9 месяцев и 5 дней

Многолетний лидер сборной Хорватии и мадридского "Реала" Модрич в девятый раз сыграет на крупных международных турнирах. С 2006-го он участвовал на четырех чемпионатах мира и таком же количестве чемпионатов Европы, пропустив лишь ЧМ-2010, на который хорваты не отобрались.

За сборную Лука играет на протяжении 18 лет. За это время он провел 174 матча и забил 24 гола. Недавно сообщалось, что Модрич продлил контракт с "Реалом" еще на год и останется в клубе как минимум до лета 2025-го.

Кажется, что возраст не является помехой для обладателя "Золотого мяча"-2018. Он готов вести за собой сборную Хорватии даже почти в 39-летнем возрасте.

Хорватия сыграет в группе В, где в роли соперников выступят команды Испании, Италии и Албании.

Криштиану Роналду - 39 лет, 4 месяца и 9 дней

Легенда португальского и всего мирового футбола сыграет на 11-м крупном турнире подряд, начиная с Евро-2004. На пяти чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы Криштиану суммарно провел 47 матчей и забил 22 гола. 

Если брать всю международную карьеру Роналду, продолжающуюся с 2003 года, то он провел за сборную 206 матчей и наколотил 128 голов. Оба показателя являются рекордными для португальского футбола.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион Европы-2016 не намерен сбавлять обороты. Роналду по-прежнему голоден на поле и хочет добиться успеха на грядущем Евро-2024.

На групповом этапе противостоять Роналду будут команды Турции, Грузии и Чехии.

Пепе - 41 год, 3 месяца, 19 дней

Еще один португалец в этом списке - опытнейший защитник Пепе. Это самый возрастной полевой игрок Евро-2024, а еще самый возрастной полевой игрок и автор гола в рамках Лиги чемпионов

Защитник "Порту" играет за португальскую сборную с 2007 года. С тех пор он принял участие на четырех чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы. Всего за национальную команду провел 136 матчей и забил восемь голов.

В завершившемся сезоне он провел за клуб 34 матча и стал автором трех голов. По последней информации от инсайдера Фабрицио Романо, защитник может сменить клубную прописку этим летом, так как срок контракта с "Порту" истекает в конце июня, а еще оттуда уходит главный тренер Сержиу Консейсау.

Как видим, Пепе готов продолжать играть на самом высоком уровне как в клубе, так и в сборной.

Крэйг Гордон - 41 год, 5 месяцев, 14 дней

Самым возрастным участником Евро-2024 должен стать шотландский голкипер Гордон. На его счету 74 матча на международном уровне. Он выступает за национальную команду с 2004 года, но для него это будет всего второй крупный турнир после Евро-2020. На прошлом чемпионате Европы Гордон трижды оставался на скамейке запасных.

В настоящее время Крэйг выступает за шотландский клуб "Хартс", но даже там он не является основным голкипером, проведя всего семь матчей во всех турнирах сезона 2023/24. Отчасти это случилось из-за тяжелой травмы - перелома.

Так как к текущему моменту есть только расширенная заявка сборной Шотландии из 29 игроков, то не исключается вариант, при котором Гордон не попадет в окончательный список, тем более сейчас в заявке четыре вратаря, и одного придется убрать.

Но если Гордон попадет в окончательный список, то для экс-вратаря английского "Сандерленда" и шотландского "Селтика" это будет последний крупный турнир в карьере. Отметим, что соперниками Шотландии по группе А станут немцы, венгры и швейцарцы.

Вот такой вот получился топ-5 самых возрастных игроков Евро-2024. В список не вошли другие опытные футболисты, в числе которых 38-летний Мануэль Нойер (Германия), 37-летние Оливье Жиру (Франция) и Ян Вертонген (Бельгия), 36-летний Йосип Иличич (Словения), а также 35-летние Иван Перишич (Хорватия), Душан Тадич (Сербия), Роберт Левандовски (Польша) и Марко Арнаутович (Австрия).

Любопытно, что сразу три звездных игрока из этого списка - Модрич, Роналду и Пепе - играли вместе за мадридский "Реал".

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Германия Роналду Криштиану Модрич Лука Шотландия Португалия Хорватия Испания Реал Мадрид Севилья Нойер Левандовски Роберт Чемпионат мира по футболу ЧМ-2014 по футболу Евро-2016 ЧМ-2018 по футболу Евро-2020 ЧМ-2022 по футболу Лига чемпионов

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 09:50
Евро-2024
©ФК "Реал Мадрид" Мадридская связка и не только. 5 самых возрастных игроков Евро-2024
Вчера , 23:05
Евро-2024
©twitter.com/Azzurri Сборная Италии назвала окончательный состав на Евро-2024
Вчера , 20:41
Евро-2024
©twitter.com/Fenerbahce Жозе Моуринью назвал фаворита Евро-2024
Вчера , 07:40
Евро-2024
©x.com/equipedefrance Мбаппе сделал 1+2 в матче за сборную Франции и вошел в историю
Вчера , 07:20
Евро-2024
©instagram.com/sefutbol/ Сборная Испании учинила разгром 5:0 перед Евро-2024
5 июня, 18:45
Евро-2024
©ФК "Барселона" Топ-5 самых юных вундеркиндов Евро-2024. Кто они?
5 июня, 15:55
Евро-2024
©x.com/AlNassrFC Португалия выиграла без Роналду: известна его реакция
5 июня, 09:08
Евро-2024
©figc.it Неожиданным исходом завершился матч Италия - Турция перед Евро-2024
5 июня, 08:51
Евро-2024
©instagram.com/rodrihernandezbr Лидер сборной Испании высказался о матче с Италией на Евро-2024
4 июня, 20:33
Евро-2024
©x.com/selecaoportugal Роналду сообщили хорошие новости перед Евро-2024
4 июня, 17:20
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Назван фаворит Евро-2024: это не Франция и не Германия
4 июня, 16:40
Евро-2024
©Meccsjegy.mlsz.hu Сколько экс-игроков КПЛ будет на Евро-2024? Один из них отказался от вызова в сборную
4 июня, 16:20
Евро-2024
©x.com/England Сборная Англии повторила необычный трюк 30-летней давности
4 июня, 14:20
Евро-2024
©depositphotos.com Где в Казахстане смотреть трансляцию Евро-2024: расписание матчей
4 июня, 11:00
Евро-2024
©x.com/England Англия разгромила сборную из топ-100 перед Евро-2024 по футболу
4 июня, 10:20
Евро-2024
©UEFA.com "Группа смерти": откуда появилось это выражение и кто в нее попал на Евро-2024
4 июня, 07:20
Евро-2024
©uaf.ua Сенсацией завершился матч Германия - Украина перед Евро-2024 по футболу
3 июня, 15:37
Евро-2024
©figc.it Сборная Италии понесла потерю перед Евро-2024
3 июня, 10:12
Евро-2024
©instagram.com/portugal Роналду отцепили из сборной Португалии перед Евро-2024
3 июня, 09:45
Евро-2024
©instagram.com/portugal Появилось признание о наследии Роналду и шансах Португалии на Евро-2024
1 июня, 20:25
Евро-2024
©twitter.com/Azzurri Сборная Италии определилась с капитаном на Евро-2024
1 июня, 18:09
Евро-2024
©instagram.com/waynerooney Руни назвал победителя Евро-2024
1 июня, 15:46
Евро-2024
©instagram.com/francefootball "Посмотрим, что будет на Евро...". Названы два претендента на "Золотой мяч"
27 мая, 11:55
Евро-2024
©IG/cristiano/manuelneuer/oliviergiroud/ Звездные "ветераны" Евро-2024: последний танец Роналду, Нойера и Жиру?
24 мая, 23:50
Евро-2024
©instagram.com/ardaguler Турецкий Месси узнал хорошую новость
23 мая, 23:20
Евро-2024
©twitter.com/Azzurri_En Сборная Италии объявила состав на Евро-2024
21 мая, 23:45
Евро-2024
©instagram.com/cristiano/ Найдено объяснение включению Роналду в заявку Португалии на Евро
21 мая, 20:06
Евро-2024
©ФК "Аль-Наср" В сборной Португалии решили судьбу Роналду
3 мая, 22:18
Евро-2024
©twitter.com/UEFA УЕФА объявил о решении по заявкам сборных на Евро-2024
2 мая, 22:13
Евро-2024
©fff.fr Сборная Франции узнала ужасную новость перед Евро-2024

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus