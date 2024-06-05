Лидер сборной Испании высказался о матче с Италией на Евро-2024

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри высказался о матче против Италии на групповом этапе чемпионата Европы-2024, передают Vesti.kz.

Они сыграют 20 июня в Гельзенкирхене. В квартете B также представлены команды Хорватии и Албании.

"На предыдущем Евро мы дошли до полуфинала и по пенальти проиграли Италии, которая впоследствии выиграла финал. Реванш состоялся в Лиге наций, когда мы обыграли Италию в полуфинале.

У Италии были взлеты и падения. Однако она остается конкурентоспособной командой с солидной игрой. Да, они много не забивают, но по-прежнему очень опасны. Италия - один из фаворитов на победу в турнире.

Возможно, мы не в их числе, но мы знаем, чего можем добиться в Германии", – приводит слова Родри La Gazzetta dello Sport.