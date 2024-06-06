Жозе Моуринью назвал фаворита Евро-2024

Новости спорта Футбол Евро-2024
Вчера 20:41
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Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью назвал сборную Португалии по футболу одним из фаворитов на победу на чемпионате Европы-2024, передают Vesti.kz.

Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

"Я не хочу проявлять неуважение к предыдущим поколениям, которые у нас были, но с точки зрения глубины и качества состава мы, вероятно, сейчас лучшие из тех, кем когда-либо были, и Португалия может продолжать выигрывать.

Речь идет об уверенности в себе, вере в то, что они могут победить кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия - лучшая команда, но Испания, Франция, Англия, Германия - не лучше", - приводит слова Моуринью The Independent.

Португалия в группе F сыграет с командами Турции, Грузии и Чехии.

Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Моуринью Жозе Португалия

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