Искусственный интеллект обрадовал Роналду новостью про Евро-2024

Искусственный интеллект назвал трех главных претендентов на приз самому ценному игроку чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Так, одним из фаворитов на награду MVP является лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Предстоящий турнир станет для 39-летнего нападающего шестым - это абсолютный рекорд.

Также высокие шансы выиграть этот приз имеют нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который недавно перешел в мадридский "Реала", и Харри Кейн - лидер сборной Англии и лучший бомбардир Бундеслиги.

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Напомним, Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Португалии начнет свой путь на турнире в группе F, где ее соперниками станут команды Чехии, Турции и Грузии.

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