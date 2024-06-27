Экс-игроки казахстанских клубов огорчили Роналду и сотворили историю на Евро-2024

Сборная Грузии по футболу обыграла команду Португалии в матче третьего, заключительного тура группового этапа Евро-2024 и сотворила историю, передают Vesti.kz.

Встреча группы F прошла в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Вилли Саньоля. Таким образом, Грузия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

В составе победителей голы забили Хвича Кварацхелия (2-я минута) и Жорж Микаутадзе (57-я с пенальти).

Добавим, что составе сборной Грузии полный матч отыграл экс-игрок павлодарского "Иртыша" Лаша Двали. А бывший полузащитник костанайского "Тобола" Ника Квеквескири остался в запасе.

При этом лидер сборной Португалии Криштиану Роналду ушел с поля без забитого мяча. После игры Роналду устроил истерику.

Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F и вышла в 1/8 финала Евро-2024, где сыграет с Испанией.

Евро-2024: кто с кем сыграет в 1/8 финала

Отметим, что Грузия - дебютант Евро. Подопечные Саньоля пробились на турнир через плей-офф Лиги наций.