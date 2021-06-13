Защитник сборной Бельгии получил двойной перелом глазницы в матче Евро-2020 против России

25-летний защитник английского "Лестера" Тимоти Кастань покидает сборную Бельгии после первого же матча на Евро-2020, передает Nieuwsblad.

Напомним, что в рамках группы В Бельгия победила Россию со счетом 3:0.

Кастань время матча столкнулся с полузащитником "Зенита" Далером Кузяевым. После этого у его диагностировали двойной перелом глазницы.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией, а Бельгия 17 июня сыграет против Дании.

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