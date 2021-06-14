Словакия вырвала победу у Польши в матче с автоголом вратаря и первым удалением на Евро

На чемпионате Европы по футболу в борьбу вступили команды группы Е, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом поединке квартета сборная Словакии одержала победу над Польшей - 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Счет был открыт на 18-й минуте и сделал это кипер "Ювентуса" и сборной Польши Войцех Щенсны, который забил в собственные ворота.

Исправить оплошность своего товарища по команде смог полузащитник Кароль Линетти, который сравнял на 46-й минуте.

Но сборная Словакии вырвала таки победу в этой встрече. Решающим стал гол защитника Милана Шкриньяра на 69-й минуте.

При этом Польша доигрывала матч вдесятером. На 62-й минуте полузащитник Гжегож Крыховяк получил вторую желтую и был удален с поля. Эта красная карточка стала первой на Евро-2020.

Напомним, что в группе E также выступают сборные Испании и Швеции. Они сыграют позже в Севилье.

Чемпионат Европы по футболу, который завершится 11 июля, впервые в истории проходит по всему континенту в 11 городах. В 1/8-ю финала выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

ВСЕ НОВОСТИ ЕВРО-2020

Спонсор рубрики "Евро-2020" - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. В период Евро-2020 компания разыграет четыре авто и призы на 50 миллионов тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8.

Участвовать в акции