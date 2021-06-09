В сборной Швеции перед стартом Евро-2020 выявили второй случай заражения коронавирусом

В сборной Швеции по футболу перед стартом Евро-2020 диагностировали коронавирус у полузащитника "Болоньи" Маттиаса Сванберга, передает Football Italia.

Это уже второй случай заражения в команде. Ранее Covid-19 был выявлен у нападающего "Ювентуса" Деяна Кулушевски. У форварда накануне оказался положительный тест, после того как он почувствовал симптомы простуды. После плохо на тренировке почувствовал себя и Сванберг, у которого также подтвердился коронавирус.

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Оба футболисты были изолированы, но не исключено, что эти случаи в команде не последние.

Напомним, что Евро-2020, перенесенный с прошлого года из-за пандемии, пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

Сборная Швеции попала в группу Е, где ей предстоит сыграть с Испанией, Польшей и Словакией.

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