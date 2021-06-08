Сборная Польши лишилась нападающего перед стартом Евро-2020

Нападающий сборной Польши по футболу Аркадиуш Милик пропустит чемпионат Европы, сообщается на сайте футбольного союза страны.

Форвард прибыл в расположение команды с травмой, которая не может быть вылечена до старта турнира. В течение двух недель ему проводили всевозможные процедуры, чтобы помочь вернуться к полноценным нагрузкам. Однако контрольная тренировка показала, что форвард все-таки выбыл из строя. Замену Милику решили не искать.

Напомним, что Евро-2020, перенесенный с прошлого года из-за пандемии, пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

Сборная Польши попала в группу Е, где сыграет с командами Швеции, Испании и Словакии.

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