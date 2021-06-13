Сборная Финляндии стартовала с исторической победы на Евро-2020

По просьбе футболистов УЕФА согласился возобновить матч между сборными Дании и Финляндии на Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды доиграли последние четыре минуты первого тайма, а после пятиминутного перерыва состоялся второй тайм.

Предпочтительнее выглядели датчане, лучше контролировали мяч и чаще атаковали. Неплохо вошел в игру Матиас Йенсен, заменивший потерявшего сознание Кристиана Эриксена. Однако не им было суждено открыть счет. На 60-й минуте финны организовали результативную атаку, в ходе которой Йоэль Похьянпало забил головой после фланговой подачи. При этом Каспер Шмейхель не смог выручить команду.

На 74-й минуте Паулюс Араюури в своей штрафной площади нарушил правила против Юссуфа Поульсена, вследствие чего датчане заработали пенальти. Однако подошедший к "точке" Пьер Хейбьерг не смог переиграть Лукаса Градецки, пробив откровенно бесхитростно.

В оставшееся время до финального свистка датские футболисты непрерывно атаковали, но так и не смогли отыграться - 0:1. Как итог, они начинают турнир с поражения, тогда как финны одерживают историческую победу, так как ранее не играли в финальной стадии чемпионатов мира и Европы.

Напомним, что в конце первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, включая непрямой массаж сердца. Позднее футболиста доставили в больницу, а пресс-служба УЕФА сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

Во втором туре, 17 июня, Дания сыграет с Бельгией, а днем ранее встретятся другие участники группы В Финляндия и Россия.

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