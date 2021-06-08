РПЛ вошла в пятерку чемпионатов по представительству на Евро-2020

Российская премьер-лига вошла в топ-5 чемпионатов по числу представителей на чемпионате Европы-2020, сообщает Eurosport.

РПЛ пропустила вперед только АПЛ, Бундеслигу, Серию А и Ла Лигу.

На Евро-2020 выступят 32 футболиста из чемпионата России, в то время как английская премьер-лига делегирует на турнир 118 игроков, Бундеслига – 90, чемпионат Италии – 70, а Испании – 39, сообщает Sportskeeda.

22 футболиста РПЛ из 32 выступают за сборную России. Причем РПЛ обошла чемпионаты Франции, Португалии и Нидерландов, которые располагаются выше России в таблице коэффициентов УЕФА.

Составы всех сборных на Евро-2020: потери, самые возрастные, молодые и дорогостоящие

Всего на чемпионате Европы будут представлены 42 лиги.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

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