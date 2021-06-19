Прямая трансляция матчей Венгрия - Франция, Португалия - Германия и Испания - Польша на Евро-2020

Сегодня, 19 июня, пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире продолжается второй тур. Венгрия сыграет со Францией (19:00), Португалия - с Германией (22:00), а Испания проведет матч против Польши (01:00).

Первую игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Второй и третий матчи можно посмотреть на телеканале Qazaqstan.

С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее Англия сыграла вничью с Шотландией, а Чехия упустила победу над Хорватией. В еще одном матче Швеция обыграла Словакию.

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