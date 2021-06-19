Англия сыграла вничью с Шотландией на Евро-2020

Сборная Англии по футболу сыграла вничью с Шотландией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020,сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы D прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и закончилась со счетом 0:0.
Ранее в другом матче группы Чехия сыграла вничью с Хорватией (1:1).
После двух туров чехи и англичане (по четыре очка) делят первое-второе места в группе. В активе шотландцев и хорват по одному баллу.
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