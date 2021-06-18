Чехия упустила победу над Хорватией и не смогла досрочно выйти в плей-офф Евро-2020

Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Глазго и завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились чехи, на 37-й минуте они заработали пенальти, который безукоризненно исполнили Патрик Шик, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Хорваты отыгрались в начале второго тайме, а именно на 47-й минуте, когда организовали по левому флангу стремительную атаку, в ходе которой Иван Перишич вошел в штрафную площадь и прицельно пробил в дальний гол.

В дальнейшем игра могла качнуть как в одну, так и в другую сторону, но команды больше голами не порадовали зрителей.

Таким образом, Чехия упустила возможность досрочно выйти в плей-офф турнира, хотя с четырьмя очками осталась лидером группы В. Хорватия с одним баллом в активе сохранила пока за собой третью строчку.

В третьем туре, 22 июня, сыграют Хорватия - Шотландия, Чехия - Англия.

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