Словакия проиграла Швеции из-за ошибки вратаря и не смогла досрочно выйти в плей-офф Евро-2020

Сборная Словакии по футболу упустила возможность досрочно пробиться в плей-офф Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Выход в следующую стадию команде гарантировала победа в рамках второго тура группы Е. Но встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась выигрышем Швеции со счетом 1:0.

До 77-й минуты на табло горели нули. Затем же за фол вратаря "Ньюкасл Юнайтед" и сборной Словакии Мартина Дубравки немецкий арбитр Даниэль Зиберт назначил пенальти в пользу Швеции.

К точке подошел форвард "Лейпцига" Эмиль Форсберг, который великолепно пробил в правый угол. Этот гол и стал победным. Швеция одержала на турнире первую победу. Она набрала четыре очка и вышла на первое место в группе.

Напомним, что в Казахстане все матчи Евро-2020 показывают в прямом эфире. С расписанием трансляций можно ознакомиться здесь.

Чемпионат Европы должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Впервые в истории турнир проходит по всему континенту в 11 городах, он завершится 11 июля. В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

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