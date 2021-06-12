Прямая трансляция матчей Уэльс - Швейцария, Дания - Финляндия и Бельгия - Россия на Евро-2020

Сегодня, 12 июня, состоятся еще три матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют Уэльс - Швейцария (19:00 по времени Нур-Султана), Дания - Финляндия (22:00) и Бельгия - Россия (01:00). Первые две игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Третий матч покажет телеканал Qazaqstan.

Напомним, что в матче-открытии Италия разгромила Турцию.

В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

Евро-2020 должен был пройти в 2020-м, но из-за пандемии был перенесен на этот год.

Впервые в 60-летней истории финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи будут сыграны в 11 городах: Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Глазго (Шотландия), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Севилья (Испания).

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