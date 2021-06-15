Прямая трансляция матчей Франция - Германия и Венгрия - Португалия на Евро-2020

Сегодня, 15 июня, состоятся два заключительных матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в рамках группы F сборная Венгрии сыграет с Португалией. Эта встреча пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.

В 01:00 начнется матч между сборными Франции и Германии. Трансляцию со стадиона "Альянц-Арена" в Мюнхене будет вести телеканал Qazaqstan.

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