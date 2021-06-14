Прямая трансляция матча Испания - Швеция и еще двух игр на Евро-2020

Сегодня, 14 июня, пройдут еще три матча первого тура чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют Шотландия - Чехия (начало - в 19:00 по времени Нур-Султана), Польша - Словакия (22:00) и Испания - Швеция (01:00).

Первые две игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. А третью можно посмотреть на телеканале Qazaqstan.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти в 2020-м, но из-за пандемии был перенесен на этот год.

Впервые в 60-летней истории финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи будут сыграны в 11 городах: Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Глазго (Шотландия), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Севилья (Испания).

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