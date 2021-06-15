Португалия начала защиту титула чемпиона Европы с победы в матче с дублем Роналду

Сборная Португалии по футболу, действующий чемпион Европы, начала защиту титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 15 июня, в рамках группы F на Евро-2020 команда, в составе которой на поле вышел форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, провела свой первый матч.

Соперником Португалии стала Венгрия. Встреча прошла на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и завершилась в пользу команды звездного футболиста со счетом 3:0. На матче присутствовало 68 тысяч болельщиков.

Команды не могли поразить ворота друг друга до 81-й минуты. Затем венграм удалось забить, но мяч не был засчитан из-за положения "вне игры".

В итоге на последних минутах Португалия добилась таки успеха. Сначала команда вышла вперед на 84-й благодаря голу Рафаэла Геррейро.

Затем на 87-й Роналду забил пенальти. А уже на второй добавленной минуте форвард "Ювентуса" отличился с игры, оформив дубль.

Отметим, что в группе F также выступают сборные Франции, которая является действующим чемпионом мира, и титулованная Германия, проводящая последний турнир под руководством Йоахама Лева. Матч между этими командами состоится позже и станет последним в рамках первого тура Евро-2020. С расписанием трансляций всех игр можно ознакомиться здесь.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Впервые в истории турнир проходит по всему континенту в 11 городах, он завершится 11 июля. В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

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