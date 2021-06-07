Пессина заменил Сенси в составе сборной Италии на Евро-2020

Полузащитник "Интера" не сможет принять участие в турнире.

Фото: cultofcalcio.com
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Вчера 23:48

Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина заменил Стефано Сенси из "Интера" в составе сборной Италии на чемпионат Европы, передают РИА Новости.

Сенси попал в заявку национальной команды на Евро-2020, которая была обнародована 1 июня, но получил травму на одной из тренировок и теперь пропустит турнир.

Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье. 

Сборная Италии сыграет в группе А с командами Уэльса, Турции и Швейцарии.

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Метки:
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Сборные Евро-2020
0
Вчера 23:48
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