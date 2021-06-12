Названы фавориты матчей Бельгия - Россия, Уэльс - Швейцария и Дания - Финляндия на Евро-2020

Сегодня, 12 июня, пройдут еще три матча первого тура группового этапа Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz. В 19:00 по времени Нур-Султана сыграют Уэльс и Швейцария (стадион: Олимпийский, Баку), в 22:00 - Дания и Финляндия (стадион: Паркен, Копенгаген), а в 01:00 - Бельгия и Россия (стадион: Газпром Арена, Санкт-Петербург).

Букмекерская компания Parimatch на эти матчи выставила следующие коэффициенты:



Победа Уэльса - 4.00, ничья - 3.10, победа Швейцарии - 2.21. А наиболее вероятным результатом этого матча называется счет 1:0 в пользу Швейцарии. Коэффициент на него 5.20.

Победа Дании - 1.45, ничья - 4.20, победа Финляндии - 9.60. Наиболее вероятным результатом этого матча называется счет 1:0 в пользу Дании. Коэффициент на него 4.80.

Победа Бельгии - 1.77, ничья - 3.75, победа России - 5.10. Наиболее вероятным результатом этого матча называется счет 1:0 в пользу Бельгии. Коэффициент на него 6.40.

Напомним, Уэльс и Швейцария выступают в группе А вместе с Италией и Турцией, а Дания, Финляндия, Бельгия и Россия - в группе В.

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