Сегодня на Евро-2020 играют Финляндия - Россия и Италия - Швейцария. Кто победит?

Сегодня, 16 июня, на Евро-2020 стартуют матчи второго тура группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 19:00 в Санкт-Петербурге сыграют Финляндия и Россия, в 22:00 в Баку - Турция и Уэльс, а в 01:00 в Риме - Италия и Швейцария. Прямые трансляции матчей Финляндия - Россия и Италия - Швейцария можно посмотреть на телеканале Qazaqstan, а игру Турция - Уэльс - на Qazsport.

Букмекерская компания Parimatch выставила на эти матчи следующие коэффициенты:

Победа Финляндии - 6.20, ничья - 3.80, победа России - 1.67;

Победа Турции - 2.70, ничья - 3.05, победа Уэльса - 3.10;

Победа Италии - 1.68, ничья - 3.70, победа Швейцарии - 6.20.

В группе В, где также выступают Бельгия и Дания - Россия занимает последнее место, а Финляндия с тремя очками идет второй. В группе А лидирует Италия (3 балла), второе место делят Швейцария (1) и Уэльс (1), а замыкает группу Турция (0). С полным турнирным положение команда на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.

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