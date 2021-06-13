"Мы чужие на этом празднике". Фанаты шокированы разгромом сборной России на Евро-2020

Российские болельщики раскритиковали сборную своей страны после разгромного поражения от Бельгии на Евро-2020, передают РИА Новости.

В своем стартовом матче на турнире команда проиграла со счетом 0:3. Отмечается, что фанаты шокированы таким результатом. Они раскритиковали сборную России в соцсетях.

— "Вы не играли за нас", - написал mechtavoenkomata.

— "Черчесова в отставку", - призвал уволить тренера dmitry86p.

— "Оборона и вратарь показали свой класс... На таком уровне он нулевой. С такой игрой будет тяжело хотя бы одно очко взять в группе", - считает ramzesss83.

— "Здесь есть хоть один человек, который увидел хоть какую-то игру команды? Что вообще в голове у Черчесова?" - не поняла главного тренера nika_kul.

— "Бельгия играла с дворовой командой", - не впечатлился denis_stark.

— "Верните людям деньги за билеты на этот недофутбол", - потребовал s.v.shubey.

— "Мы чужие на этом празднике. Команда столько лет играет в один и тот же футбол. Закинули, поборолись и все. Непонятно, как они собираются выигрывать", - не верит в команду imofey77c.

— "Зато у нас Черчесов в пятерке самых высокооплачиваемых тренеров турнира", - съязвил valery_gn.

Следующий матч на Евро сборная России проведет 16 июня в Санкт-Петербурге против Финляндии .

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