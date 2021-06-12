Матч Евро-2020 обернулся трагедией. Лидер сборной Дании потерял сознание на поле

Несчастный случай произошел во время матча между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы-2020 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 42-й минуте лидер датчан Кристиан Эриксен потерял сознание на ровном месте. После этого на поле появилась бригада медиков и стала оказывать ему экстренную помощь.

Эриксена унесли с поля. Сам матч прерван.

"Матч Евро-2020 в Копенгагене приостановлен из-за оказания неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении УЕФА.

Как сообщает Рейтер со ссылкой на своего фотографа, футболист поднял руку, когда его увозили с поля. Эриксена увезли со стадиона на скорой.

Появилась информации о состоянии потерявшего сознание во матча Евро футболиста сборной Дании

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