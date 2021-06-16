Криштиану Роналду принес победу Португалии на Евро-2020, обошел Платини и установил два рекорда

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду установил сразу два рекорда на Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Выйдя на поле в стартовом матче сборной Португалии на турнире, он стал первым в истории футболистом, которому удалось сыграть на пяти чемпионатах Европы.

Впервые Роналду принял участие в континентальном первенстве в 2004 году в 19-летнем возрасте. Затем участвовал на Евро-2008, 2010, 2016 и 2018 - тогда он завоевал со своей командой чемпионский титул.



(Фото: Reuters©️)

Также, оформив дубль в ворота Венгрии, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Португалец забил на Евро свои 10-й и 11-й голы, обойдя Мишеля Платини, у которого было девять взятий ворот на континентальном турнире.

Напомним, что Португалия начала защиту чемпиона Европы с победы, разгромив Венгрию со счетом 3:0.

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