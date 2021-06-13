Количество подписчиков в Instagram Кристиана Эриксена увеличилось на 700 тысяч человек

Количество подписчиков в Instagram футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание и госпитализированного с поля во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии, увеличилось на 700 тысяч человек, сообщает агентство "Р-Спорт".

Встреча группы В прошла в субботу в Копенгагене и завершилась со счетом 1:0 в пользу финнов. В самом конце первого тайма 29-летний полузащитник датской команды Эриксен упал и потерял сознание. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе непрямой массаж сердца. Затем футболиста увезли в подтрибунное помещение, команды проследовали за ним. Позднее УЕФА сообщил, что игрок находится в клинике: он в сознании, его состояние стабильно. Матч остановили почти на два часа, он возобновился в 00:30.

После госпитализации у Эриксена менее чем за сутки увеличилось количество подписчиков в Instagram на 700 тысяч человек, теперь его аудитория в общей сложности составляет 3 миллиона человек. Кроме того, под последним его постом, в котором он выложил фотографию подготовки к матчу с финнами, болельщики написали более 140 тысяч комментариев с поддержкой и пожеланием здоровья.

Сегодня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксен остается в стабильном состоянии, но диагноз игроку еще не поставлен.

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