Испания и Швеция выдали удивительный результат в матче Евро-2020

Сборные Испании и Швеции сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Севилье завершилась со счетом 0:0. Этот результат стал удивительным, так как испанцы владели мячом 75 процентов времени и нанесли 17 ударов по воротам Швеции, но забить не смогли. При этом и шведы могли открыть счет, дважды упустив голевые моменты. Безголевая ничья стала первой на Евро-2020.

Полузащитник сборной Испании Педри, которому 25 ноября исполнится 19 лет, стал самым молодым футболистом в истории национальной команды, сыгравшим на чемпионате Европы.

Ранее в группе Е сборная Словакии сенсационно обыграла Польшу со счетом 2:1 и теперь является единоличным лидером. Сборная Испании в следующем матче чемпионата Европы 19 июня в Севилье сыграет с командой Польши. Сборная Швеции 18 июня в Санкт-Петербурге встретится со словаками.

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