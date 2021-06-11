Хочешь стать частью Евро-2020? Тогда собирай свою команду мечты из Мбаппе, Роналду и других

Сегодня ночью стартует Евро-2020, и в первом матче сыграют Турция и Италия. Эта игра пройдет на стадионе "Олимпико" в Риме и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

В связи с этим Vesti.kz запускают конкурс "Дрим тим", посвященный чемпионату Европы по футболу 2020 года.

"Дрим тим" - это первый в Казахстане конкурс, основанный на правилах игры "Фэнтези-футбол", где пользователи формируют виртуальную команду из реальных игроков и получают очки по результатам их участия в реальном турнире. Создать команду мечты можно здесь.

Как создать команду

Участник конкурса формирует состав своей команды на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может создать только одну команду и при необходимости от тура к туру изменять ее состав, используя имеющийся бюджет.

Как сформировать состав

Состав игроков на тур можно формировать в течение всего тура, но рекомендуется это делать до начала первого матча тура не позднее чем за полчаса.

Состав команды, отправленный на конкретный тур, не изменяется. Возможность совершить трансферы на следующий тур предоставляется только после окончания текущего тура. Как только на странице команды появится возможность просмотра очередного тура, пользователь может сформировать состав на этот тур.

В случае травмы или дисквалификации игрока владелец команды сможет произвести замену перед началом следующего тура.

Подробнее об этом можно узнать в Общих правилах конкурса "Дрим тим".

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В "ДРИМ ТИМ"

Напомним, параллельно проходит "Конкурс прогнозов" по Евро-2020, который организован совместно с букмекерской компанией 1xBet.kz. В нем можно выиграть призы.

Также призы можно выиграть в "Конкурсе прогнозов" и "Дрим тим", которые посвящены чемпионату Казахстана по футболу.