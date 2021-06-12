Футболисты сборной Хорватии отказались преклонять колено перед матчами Евро

Футболисты сборной Хорватии не будут вставать на колено перед матчами чемпионата Европы. Об этом в интервью BBC рассказал капитан команды Лука Модрич.

"Мы не собираемся вставать на колено. На это нет никакой особенной причины. Мы просто обсудили этот вопрос вместе с партнерами и приняли такое решение, но это не значит, что мы поддерживаем расизм или дискриминацию в футболе", - отметил Модрич.

Капитан сборной Хорватии считает, что есть и другие способы для борьбы с расизмом. "Мы не считаем, что таким образом поможем решить проблему", - подытожил он.

Названы главные фавориты Евро-2020

10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций призвал болельщиков проявлять уважение к акции в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы. В организации заявили, что "любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это".

Акция, в рамках которой футболисты по всему миру преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

Сборная Хорватии сыграет в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с командой Англии. Встреча состоится завтра, 13 июня.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!