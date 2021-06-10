Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Названы главные фавориты Евро-2020

Сможете угадать, кто это?

Названы главные фавориты Евро-2020
Фото: Reuters©
Новости спорта Сборные Евро-2020
0

Букмекерская компания Parimatch назвала главных фаворитов Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz. Так, главным фаворитом считаются действующие чемпионы мира - Франция. Коэффициент на их победу равен всего 5.

Второе место в этом списке с коэффициентом 6 занимает сборная Англии, а третье - Бельгия. Коэффициент на их победу - 6.50. Германия с коэффициентом 8 располагается на четвертом месте, а пятую строчку делят Испания и Португалия. Коэффициент на победителей последних трех чемпионатов Европы равен 9.

Интересно, что Украина вместе с Данией делят десятое место в списке фаворитов. Коэффициент на их победу равен 67. А Россия занимает 12 место с коэффициентом 81.

Составы всех сборных на Евро-2020: потери, самые возрастные, молодые и дорогостоящие

Напомним, Евро-2020 стартует в ночь на 12 июня матчем Турция - Италия. В групповом этапе сыграют 24 сборные, а турнир пройдет в 11-ти городах Европы.

Спонсор рубрики "Евро-2020" - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. В период Евро-2020 компания разыграет четыре авто и призы на 50 миллионов тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8.

Участвовать в акции

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Букмекеры Евро-2020 Франция Бельгия Испания Португалия Германия Украина Сборная России по футболу Дания

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:59
Футбол

Вакцинация футболистов сборной Испании от COVID-19 перед Евро-2020 вызвала скандал
Вчера
23:57
Футбол

В сборной Швеции перед стартом Евро-2020 выявили второй случай заражения коронавирусом
Вчера
09:02
Футбол

Тренер сборной Украины оценил соперников в группе и назвал задачу на Евро-2020
8 июня
22:18
Футбол

Футболист сборной Швеции и "Ювентуса" заразился коронавирусом перед Евро-2020
8 июня
18:11
Футбол

РПЛ вошла в пятерку чемпионатов по представительству на Евро-2020
8 июня
09:34
Футбол

Сборная Польши лишилась нападающего перед стартом Евро-2020
7 июня
23:48
Футбол

Пессина заменил Сенси в составе сборной Италии на Евро-2020
7 июня
21:45
Футбол

Составы всех сборных на Евро-2020: потери, самые возрастные, молодые и дорогостоящие
7 июня
14:48
Футбол

Защитник "Брайтона" вызван в сборную Англии на Евро-2020 вместо игрока "Ливерпуля"
7 июня
13:11
Футбол

Угадай результаты матчей Евро-2020 и выиграй призы от 1xBet
7 июня
11:44
Футбол

Де Брюйне перенес операцию и сможет играть на Евро-2020 без маски
6 июня
21:00
Футбол

Бензема оценил шансы сборной Франции выиграть Евро-2020
6 июня
19:05
Футбол

Сборная Украины представила новую форму для Евро-2020
5 июня
14:20
Футбол

Гарет Бэйл задумал завершить карьеру после Евро-2020
4 июня
09:41
Футбол

Жалость к Португалии, сюрпризы от аутсайдеров и несколько фаворитов. Казахстанские эксперты дали прогноз на Евро-2020
4 июня
08:23
Футбол

Украина удивит, Германия разочарует, Франция победит? Прогноз на Евро-2020
3 июня
17:56
Футбол

Угадай результаты матчей Евро-2020 и выиграй призы от 1xBet
2 июня
13:39
Футбол

Сборная России по футболу огласила состав на Евро-2020
1 июня
22:59
Футбол

Сборная Англии по футболу перед стартом Евро-2020 лишилась форварда "Манчестер Юнайтед"
1 июня
19:00
Футбол

На "Евро Драйве": Olimpbet запускает новую акцию и разыгрывает 7 авто
30 мая
23:48
Футбол

Де Брюйне может пропустить групповой этап Евро-2020
30 мая
18:53
Футбол

Романцев назвал фаворита Евро-2020
29 мая
13:56
Футбол

Италия забила семь мячей в товарищеском матче и приблизилась к повторению рекорда перед Евро-2020
28 мая
18:31
Футбол

В Казахстане в прямом эфире покажут матчи Евро-2020
28 мая
10:36
Футбол

Виктор Коваленко из "Аталанты" не поможет сборной Украины на Евро-2020
27 мая
17:33
Футбол

Сборная Чехии лишилась экс-защитника "Ордабасы" перед Евро-2020. Известны причины
25 мая
18:45
Футбол

Главный тренер "Баварии" возглавит сборную Германии после Евро-2020
22 мая
22:50
Футбол

Сборная России лишилась самого молодого футболиста перед Евро-2020
22 мая
13:19
Футбол

Сопернику Казахстана по отбору к ЧМ пообещали хорошие премиальные за удачное выступление на Евро-2020
21 мая
08:05
Футбол

Криштиану Роналду вошел в заявку сборной Португалии на Евро-2020
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика