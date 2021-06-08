Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Швеции по футболу Деян Кулушевски сдал положительный тест на коронавирус перед стартом чемпионата Европы. Об этом сообщил главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

"Это очень грустно для Деяна и в целом, у нас это вызывает озабоченность. В то же время мы справляемся с ситуацией как можем. Мы не будем вызывать другого игрока", - приводит слова Андерссона fotbollskanalen.se.

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