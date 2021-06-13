Футболист сборной Дании Эриксен перенес на поле остановку сердца - тренер

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что Кристиан Эриксен в матче чемпионата Европы со сборной Финляндии перенес остановку сердца на поле, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Кристиан Эриксен перенес остановку сердца", - сообщил Хьюлманд на пресс-конференции. Ранее врач датской национальной команды Мортен Боэсен сообщил, что состояние игрока остается стабильным и что обследования пока не выявили у футболиста проблем со здоровьем.

Появилась информация из больницы о состоянии потерявшего сознание во время матча Евро футболиста сборной Дании

Также он рассказал, что футболисты сборной Дании продолжат играть на чемпионате Европы ради госпитализированного после потери сознания Эриксена.

"Игроки шокированы случившимся. Мы постараемся сделать все, чтобы с футболистами все было нормально, чтобы они пришли в себя. Времени немного, но мы постараемся сделать все, чтобы подготовиться. Мы сможем собраться и показать себя в матче с Бельгией. Кристиан сказал, что хотел, чтобы мы играли дальше. Было приятно видеть улыбку на его лице. Будем играть ради него в следующих матчах", - сказал Хьюлманд.

Эриксен в субботу в игре группы В с командой Финляндии, которая прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 1:0 в пользу финнов, потерял сознание. В самом конце первого тайма 29-летний полузащитник упал на газон. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе непрямой массаж сердца. Затем футболиста унесли в подтрибунное помещение, команды проследовали за ним. Позднее УЕФА сообщил, что игрок находится в клинике: он в сознании, его состояние стабильно. Матч остановили почти на два часа, он возобновился в 00:30.

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