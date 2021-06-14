Эриксен сделал первое заявление после остановки сердца на поле

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен заявил, что чувствует себя лучше, но намерен разобраться с причинами потери сознания и госпитализации, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянского журналиста Фабрицио Романо.



"Спасибо всем, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло. Я благодарю вас всех за то, что вы сделали для меня", - сказал Эриксен.



Напомним, что в субботу во время матча группового этапа Евро-2020 между датчанами и финнами у Эриксена остановилось сердце, он рухнул на газон. Проведя реанимационные мероприятия на поле, врачи доставили игрока в больницу. Впоследствии УЕФА разрешил доиграть матч, который завершился исторической победой Финляндии.

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