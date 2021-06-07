Де Брюйне перенес операцию и сможет играть на Евро-2020 без маски

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес рассказал, что полузащитник Кевин Де Брюйне перенес операцию и, вероятно, сможет играть без маски на чемпионате Европы, сообщает агентство "Р-Спорт".

Футболист "Манчестер Сити" Де Брюйне получил травму в финале Лиги чемпионов с "Челси" (0:1), у игрока был диагностирован перелом носа и орбитальной лицевой кости.

"После вчерашнего обследования выяснилось, что Кевину потребуется операция. Она прошла сегодня. Он присоединится к команде в понедельник, как и планировалось. Он чувствует себя хорошо. Операция длилась 20 минут. Есть ощущение, что она ускорит процесс восстановления. Вероятно, Кевин сможет играть без маски", - цитирует Мартинеса Sporza.

Сборная Бельгии сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Финляндии. Евро-2020 стартует в ночь на 12 июня, а Бельгия свой первый матч проведет в ночь на 13 июня против России.

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