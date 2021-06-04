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Жалость к Португалии, сюрпризы от аутсайдеров и несколько фаворитов. Казахстанские эксперты дали прогноз на Евро-2020

Турнир пройдет в 11 странах.

Жалость к Португалии, сюрпризы от аутсайдеров и несколько фаворитов. Казахстанские эксперты дали прогноз на Евро-2020
Фото: cgtn.com©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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На предстоящем чемпионате Европы по футболу несколько сборных будут бороться за победу, считают известные казахстанские эксперты. Впрочем, в интервью корреспонденту Vesti.kz они отметили, что и другие команды способны преподнести сюрприз.

Свое мнение выразили бывший тренер сборной Казахстана, грозненского "Терека" и многих клубов КПЛ Ваит Талгаев, экс-игроки национальной команды Булат Есмагамбетов и Самат Смаков, голкипер петропавловского "Кызыл-Жара" Алмат Бекбаев, а также лучший игрок Казахстана 2002 года Евгений Ловчев, который тоже выступал за национальную команду.

- Кто фаворит группы A, где сыграют сборные Италии, Швейцарии, Турции и Уэльса?

Ваит Талгаев: Я думаю, Италия фаворит. Хорошо прибавила Турция. Она поборется со Швейцарией за второе место.

Булат Есмагамбетов: По моему мнению, фаворитом группы A является сборная Италии. Это самая сильная команда в этой четверке.

Самат Смаков: Отмечу сборную Турции. Мне очень нравится эта команда. Турки прошли смену поколений, и их нельзя сбрасывать со счетов. Очень сильная сборная. Единственное, что их может подвести, - игровая дисциплина. Хотя там тренер Шенол Гюнеш. Это специалист, который требует дисциплину и не даст расслабиться. Я играл в Турции и знаю, что, ведя в счете 1:0 или 2:0, они могут расслабиться и пострадать из-за этого. В какой форме сейчас находится Бурак Йылмаз - это вообще бомба. Он переживает вторую молодость. Интересная группа. Турки одни из претендентов на выход из нее.

Алмат Бекбаев: Конечно, фаворитом является Италия. Они выиграли все десять матчей в отборе на Евро-2020. У них, безусловно, сильная команда.

Евгений Ловчев: Здесь предпочтение отдам сборной Италии. Остальные команды будут бороться за второе место.

- В группе B борьбу поведут команды Бельгии, Дании, Финляндии и России. Кто здесь претенденты на выход в 1/8 финала?

Ваит Талгаев: Группа B сложная. Но отдам предпочтение Бельгии по той игре, которую она показывает, по тому, как у них развивается футбол. Очень много молодежи в команде и опытных игроков. Однозначно первое место. Неплохо играет Дания. Она с Россией поборется за второе место.

Булат Есмагамбетов: Однозначно бельгийцы. Они по рейтингу выше других, и команда у них классная, и на чемпионате мира 2018 года Бельгия выступила здорово, заняв третье место.

Самат Смаков: Думаю, Бельгия - фаворит. За вторую путевку будут бороться все остальные команды.

Алмат Бекбаев: Бельгия - предсказуемый претендент на первое место. Остальные будут бороться за вторую и третью позиции.

Евгений Ловчев: Безусловно, главный претендент на первое место - сборная Бельгии.

- Что думаете о фаворитах группы C, где сыграют Австрия, Нидерланды, Северная Македония и Украина?

Ваит Талгаев: Здесь два явных фаворита на первое место - Нидерланды и Украина. Австрия может преподнести сюрприз, но не думаю, что она это сделает.

Булат Есмагамбетов: Отдам предпочтение Нидерландам. Сейчас у них подросла хорошая молодежь, а прежнее поколение ушло. В команде есть много сильных ребят.

Самат Смаков: Очень ровная группа. Сейчас все научились играть. Конечно же, Нидерланды и Украина будут метить на первое место. Будем болеть за Украину, это наши соседи, плюс играем с ними в отборе и тренер легенда - как за них не болеть?

Алмат Бекбаев: В группе C все соперники равны. Я думаю, Украину нельзя сбрасывать со счетов, как и Нидерланды. Предполагаю, что Украина может занять первое место в группе.

Евгений Ловчев: Команда Нидерландов по именам и опыту является самой сильной в этом квартете. Кроме того, думаю, что Украина способна удивить футбольный мир.

- Аналогичный вопрос о квартете D, где встретятся Хорватия, Чехия, Англия и Шотландия.

Ваит Талгаев: Группа очень ровная. Любой может преподнести сюрприз. Но предпочтение отдаю Англии и Хорватии.

Булат Есмагамбетов: Здесь безусловным фаворитом можно считать Англию. На прошлом чемпионате мира они выступили неплохо, им где-то не повезло. Чемпионат Англии сильнейший на планете, и сейчас у них очень хороший состав с Харри Кейном, Маркусом Рэшфордом и Рахимом Стерлингом. Они должны показать себя. 

Самат Смаков: Группа - бомба. Две британские команды и хорваты, у которых все сборники играют в топовых клубах. Недавно бывший защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен сказал: чтобы "Манчестер Сити" выиграл Лигу чемпионов, надо взять хорвата. Любая команда, где есть хорваты, в последние годы побеждала в Лиге чемпионов. Здесь вообще непонятно, кто фаворит.

Алмат Бекбаев: Англия считается фаворитом, а хорваты будут бороться за второе место.

Евгений Ловчев: Фаворитом считаю сборную Англии. Она способна без проблем занять первое место.

- Какие сборные в группе E (Польша, Словакия, Испания и Швеция) будут претендовать на выход в плей-офф?

Ваит Талгаев: Предпочтение отдаю Испании и Швеции. Польша с Левандовски тоже может вмешаться в борьбу за первое или второе место.

Булат Есмагамбетов: Здесь предпочтение я отдам испанцам. Это самая титулованная команда Европы. У испанцев уходит плеяда хороших игроков, но их не надо сбрасывать со счетов.

Самат Смаков: Испанцы, как всегда, явные фавориты. Жаль, за Швецию не выступит Ибрагимович. Без него это будет совсем другая команда. Шведам будет тяжело бороться в этой группе.

Алмат Бекбаев: Испанцы, конечно, фавориты. Но нужно учитывать и сборную Польши.

Евгений Ловчев: Испания должна с первого места выходить из этой группы. Остальные команды будут спорить за оставшиеся путевки в плей-офф.

- Квартет F, который вместил в себя команды Франции, Германии, Венгрии и Португалии, называют "группой смерти". Кого здесь можно назвать претендентом на выход в 1/8 финала? 

Ваит Талгаев: "Группа смерти" и самый интересный квартет. Здесь три ярко выраженных фаворита. Думаю, за первое место бороться будут Франция и Португалия. У немцев грядет перестройка состава, потому что Йоахим Лев заканчивает работу в сборной.

Булат Есмагамбетов: Безусловно, "группа смерти". Я думаю, что сейчас надо отдать предпочтение французам - действующим чемпионам мира. Франция умеет в таких играх, как с Германией и Португалией, давать результат.

Это самый интересный квартет. Здесь чемпион мира и действующий чемпион Европы, а также Германия, которая все время входит в число фаворитов. Венгрия - однозначный аутсайдер.

Самат Смаков: Я скажу, мне жалко Португалию и Криштиану Роналду. Им будет тяжело в этой, однозначно, самой интересной группе. Хотя у португальцев команда омолодилась, появилось новое поколение. Но им будет тяжело.

Алмат Бекбаев: Чемпионы мира французы претендуют на безоговорочное лидерство. Все будут ставить на них. За второе место поспорят Германия и Португалия - немецкая машина против Криштиану Роналду. Венгры здесь аутсайдеры.

Евгений Ловчев: Группа F выглядит очень интригующе, здесь три европейских гранда, три команды, реально претендующие на высокие места в этом турнире.

Я думаю, сборная Франции займет первое место в данном квартете.

- Кто главный претендент на победу в чемпионате Европы?

Ваит Талгаев. Надо смотреть. Из-за пандемии сместился календарь, много игр мы не увидели. Сейчас нельзя кому-то определенно отдать предпочтение, пусть пройдут два тура - картина будет ясна. Сейчас все команды как серые мыши.

Булат Есмагамбетов. Я думаю, фавориты групп - Италия, Бельгия, Нидерланды, Англия, Испания и Франция - будут бороться за победу на турнире.

Конечно, нужно учитывать, что есть аутсайдеры, как Швейцария, Венгрия, Австрия, Северная Македония и Финляндия, и середняки: Россия, Чехия, Украина. Чемпионат Европы интересен тем, что в истории турниров были команды, которые преподносили сенсации, когда от них не ожидали результата. Думаю, будет интересно, и мы увидим сенсационные результаты.

Самат Смаков. По составу французы - одни из фаворитов. Но помните, как на чемпионате мира-2002 они не вышли даже из группы, не забив не одного гола. Поэтому все может быть.

Алмат Бекбаев. Я думаю, фавориты французы, итальянцы и англичане. Вот эти три команды, скорее всего, поборются за трофей.

Евгений Ловчев: На мой взгляд, фаворитами турнира являются команды Бельгии, Франции и Англии.

Впервые в 60-летней истории финальный турнир примут 11 городов по всему континенту. Матчи будут сыграны в Амстердаме (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Копенгагене (Дания), Глазго (Шотландия), Лондоне (Англия), Мюнхене (Германия), Риме (Италия), Санкт-Петербурге (Россия) и Севилье (Испания).

В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест. 

Матч открытия пройдет 11 июня на "Олимпийском стадионе" в Риме. Финальная встреча состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Фото: UEFA©

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