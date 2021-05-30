Де Брюйне может пропустить групповой этап Евро-2020

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рискует пропустить начало чемпионата Европы по футболу из-за перелома костей носа и левой глазницы, сообщает ESPN.

По информации источника, для полного восстановления от переломов требуется не менее трех недель, что ставит под сомнение участие игрока в матчах группового этапа Бельгии на Евро-2020. Полузащитник вряд ли пропустит весь турнир, поскольку Де Брюйне сможет играть с лицевой маской, чтобы защитить травмированную область.

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес предоставил футболисту дополнительную неделю отдыха из-за игры в Лиге чемпионов, поэтому бельгиец должен явиться на тренировку лишь 7 июня.

Напомним, в первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии сыграет с Россией. Встреча состоится 12 июня.

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