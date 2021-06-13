В борьбу вступает сборная Украины. Прямая трансляция трех матчей Евро-2020

Сегодня, 13 июня, на чемпионате Европы по футболу в борьбу вступают команды групп С и D, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют Англия - Хорватия (19:00), Австрия - Македония (22:0) и Нидерланды - Украина (01:00 в ночь с 13 на 14 июня). Начало - по времени Нур-Султана.

Первые две игры покажет Qazaqstan. Трансляция будет также доступна на официальном сайте телеканала здесь.

Третий матч покажет Qazsport. Онлайн ее можно посмотреть по этой ссылке.

С расписанием трансляций всех матчей турнира можно ознакомиться тут.

Напомним, что впервые в истории турнир, который завершится 11 июля, проходит по всему континенту в 11 городах.

Группа A (Рим/Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург): Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа C (Амстердам/Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D (Лондон/Глазго): Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа E (Севилья/Санкт-Петербург): Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F (Мюнхен/Будапешт): Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

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