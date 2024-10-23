Экс-игрок сборной Франции, "Арсенала" и "Барселоны" Тьери Анри назвал своего фаворита на получение "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

По его мнению, награды заслуживает полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри, признанный лучшим игроком Евро-2024. Претендентом на приз является бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор.

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"Родри. Я всегда хотел, чтобы Хави и Андрес Иньеста выиграли его, когда они играли. Люди забывают о полузащитниках и о том, что они делают. Они – сердце команды. Родри – сердце "Манчестер Сити". Я знаю, что он не выиграл Лигу чемпионов (в прошлом сезоне), но он выиграл Евро (со сборной Испании). Винисиус Жуниор был не очень хорош на Кубке Америки. Но будет ли он достойным победителем? Да", – сказал бывший нападающий "Арсенала" в эфире CBS Sports.

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Церемония вручения 68-й по счету награды пройдет 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024:

"Золотой мяч" среди мужчин."Золотой мяч" среди женщин.Трофей "Копа" (лучший игрок в возрасте до 21 года).Трофей Яшина (лучший вратарь).Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона)."Клуб года" среди мужчин."Клуб года" среди женщин.

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В список призов также добавились две новые награды: "Тренер года" среди мужчин и "Тренер года" среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад тренеров в успехи на поле.

Добавим, что "Золотой мяч", это ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football.

Восемь раз трофей выигрывал аргентинец Лионель Месси, а другие пять побед одержал Криштиану Роналду из Португалии. По три раза "Золотой мяч доставался Йохану Кройфу, Марко ван Бастену (оба - Нидерланды) и Мишелю Платини (Франция).