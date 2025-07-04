Звезде АПЛ предъявили обвинения в серии изнасилований

Экс-полузащитник "Арсенала" Томас Парти официально обвинен по шести эпизодам сексуальных преступлений, включая пять случаев изнасилования, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, обвинения выдвинуты полицией Лондона после получения одобрения от прокуратуры.





Как сообщила Королевская прокурорская служба Великобритании, 32-летнему игроку "Арсенала" Томасу Парти предъявлены обвинения по итогам расследования, проведенного лондонской полицией.

Согласно официальному заявлению, футболисту инкриминируются:- пять эпизодов изнасилования;- один эпизод сексуального насилия.

Все предполагаемые преступления произошли в период с 2021 по 2022 год. В документе указано, что Парти проживает в графстве Хартфордшир.

На данный момент клуб не делал официальных комментариев. Игрок продолжает находиться под следствием и будет обязан явиться в суд согласно выданной повестке.

Это не первый раз, когда имя ганского футболиста появляется в подобном контексте, однако ранее обвинения официально не предъявлялись.

Напомним, что хавбек покинул "Арсенал" менее, чем неделю назад - 30 июня у него истек контракт с лондонским грандом.