Англия
Вчера 20:20

Звезда "Сити" установил рекорд АПЛ: Роналду лишь третий

©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Полузащитник и капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва установил историческое достижение в Английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

Матч 32-го тура против "Челси" (3:0) стал для португальца 297-м в турнире — это лучший результат среди всех футболистов из Португалии за всю историю лиги.

На втором месте в этом рейтинге располагается Луиш Боа Морте, который провёл 296 матчей в АПЛ, защищая цвета "Арсенала", "Саутгемптона", "Фулхэма" и "Вест Хэма". Тройку замыкает Криштиану Роналду с 236 матчами за "Манчестер Юнайтед".

Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. За это время он сыграл 451 матч во всех турнирах, забил 76 голов и отдал 77 результативных передач, оставаясь ключевым игроком команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →