Полузащитник и капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва установил историческое достижение в Английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

Матч 32-го тура против "Челси" (3:0) стал для португальца 297-м в турнире — это лучший результат среди всех футболистов из Португалии за всю историю лиги.

На втором месте в этом рейтинге располагается Луиш Боа Морте, который провёл 296 матчей в АПЛ, защищая цвета "Арсенала", "Саутгемптона", "Фулхэма" и "Вест Хэма". Тройку замыкает Криштиану Роналду с 236 матчами за "Манчестер Юнайтед".

Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. За это время он сыграл 451 матч во всех турнирах, забил 76 голов и отдал 77 результативных передач, оставаясь ключевым игроком команды.