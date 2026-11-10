Звезда сборной Грузии может покинуть европейский гранд

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили может задуматься об уходе из английского "Ливерпуля", если руководство продлит контракт с бразильцем Алисоном Бекером, передают Vesti.kz.

Мамардашвили может сменить клуб

По информации журналиста Sky Sports Винни О'Коннора, возможное продление соглашения с 34-летним Алисоном способно повлиять на будущее грузинского голкипера. Если бразилец останется в команде ещё на несколько лет, Мамардашвили, вероятно, рассмотрит варианты продолжения карьеры в другом клубе.

"Если стороны договорятся о продлении Алиссона и его пребывания в команде (в итоге оно может превысить девять лет), Георгию Мамардашвили, возможно, придётся принять решение относительно своего собственного будущего. Учитывая, что ему 26 лет и с момента перехода летом 2024 года он был лишь дублёром, неудивительно, если он захочет сменить клуб, чтобы получать постоянную игровую практику в основном составе — такую ​​же, какая была у него в "Валенсии", — заявил источник.

Георгий Мамардашивили Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Статистика Мамардашвили в текущем сезоне

"Ливерпуль" приобрёл грузинского вратаря у "Валенсии" летом 2024 года за 30 миллионов евро. Однако после перехода Мамардашвили не удалось закрепиться в статусе основного голкипера английской команды.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провёл два матча в Кубке английской лиги, в которых пропустил два мяча.

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