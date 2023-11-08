Звезда "Манчестер Юнайтед" заинтересовал клубы из Саудовской Аравии. Известны подробности

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Сегодня 20:23
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро в ближайшее зимнее трансферное окно может покинуть команду, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Грэма Бэйли манкунианцы планируют продать своего полузащитника.

Как отмечает источник к бразильцу активно проявляют интерес несколько топ-клубов Саудовской Аравии. Сам футболист не против покинуть МЮ.

Руководство МЮ, заплатившее "Реалу" 80 миллионов евро за игрока готово отпустить Каземиро.

В этом сезоне 31-летний Каземиро отметился одним голом в восьми матчах Английской премьер-лиги.

Метки:
Манчестер Юнайтед Саудовская Аравия Футбольные трансферы

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